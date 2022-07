Ampeln aus - Unfall in Linden

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Linden (Gießen) sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Laut Polizei kollidierte eine Autofahrerin mit dem Wagen eines Mannes, der wiederum gegen ein weiteres Auto geschleudert wurde. Offenbar waren die Ampeln außer Betrieb, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.