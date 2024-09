Während ein 74 Jahre alter Motorradfahrer an einer roten Ampel wartet, wird er von einem Auto erfasst. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Beim Warten an einer roten Ampel ist ein Motorradfahrer bei Rüdesheim (Rheingau-Taunus) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige starb am Sonntag noch an der Unfallstelle auf der B42, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge stoppte der Biker hinter dem Auto einer 21-Jährigen an einer roten Baustellenampel. Ein 82 Jahre alter Autofahrer prallte demnach mit seinem Wagen von hinten gegen das stehende Motorrad und schleuderte das Fahrzeug und den Fahrer gegen den Wagen der 21-Jährigen.

Gutachter soll Ursache klären

Das Motorrad rutschte unterdessen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Auto. Der 74-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, der 82-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus.

Warum der 82-Jährige auf das Motorrad auffuhr, ist noch unklar. Ein Gutachter soll den Hergang nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft klären.