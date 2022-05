Ein Kleingärtner ist in Weilburg unter einem gemauerten Pizzaofen begraben und leicht verletzt worden.

Angler haben in der Nacht zum Sonntag an der Lahn Hilferufe gehört: In einem Schrebergarten war ein 47 Jahre alter Mann von einem gemauerten Pizzaofen begraben worden, teilte die Polizei mit. Der Verschüttete musste von der Feuerwehr gerettet werden. Er wurde leicht verletzt. Die Ursache des Unglücks ist unklar.