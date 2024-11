Nach einem Messerangriff auf einen Mann in Kassel hat sich ein 19-Jähriger bei der Polizei gestellt.

Veröffentlicht am 05.11.24 um 14:57 Uhr

Das 28 Jahre alte Opfer ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der Verdächtige soll den 28-Jährigen in der Nacht zum Sonntag nach einem Streit auf einem Tankstellengelände mit Stichen in den Oberkörper verletzt haben.