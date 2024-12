Mehrere Personen haben in Gießen einen 30-Jährigen auf der Straße angegriffen und schwer verletzt.

Wie die Polizei am Montag berichtete, schlugen sie vermutlich mit Baseball-Schlägern auf ihn ein. Außerdem habe er eine Stichverletzung erlitten. Die Unbekannten flüchteten in einem Auto in Richtung in Innenstadt. Die Hintergründe des Angriffs sind unklar. Die Polizei sucht Zeugen.