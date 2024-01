Ein Polizeiwagen vor einem Aldi-Markt in Mörfelden-Walldorf

Ein Polizeiwagen vor einem Aldi-Markt in Mörfelden-Walldorf Bild © Keutz TV

Zwei Tote bei Schüssen in Mörfelden-Walldorf

Angriff in Supermarkt

In einem Aldi-Markt in Mörfelden-Walldorf hat ein Mann offenbar eine Kassiererin erschossen und sich danach selbst getötet. Einzelheiten und Hintergründe sind noch völlig unklar.

Die Tat ereignete sich am Montagabend gegen 19 Uhr: Nach bisher unbestätigten Angaben betrat ein maskierter Täter den Aldi-Markt in der Okrifteler Straße in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau). Er ging demnach direkt zum Kassenbereich und schoss auf eine Kassiererin, die dabei ums Leben kam.

Anschließend brachte sich der Angreifer offenbar selbst um. Die Lage war zunächst unklar. Die Polizei hielt sich mit Informationen zunächst zurück. Die Staatsanwaltschaft kündigte für den Abend eine Pressemeldung an.

Der Supermarkt wurde abgesperrt. Einsatzfahrzeuge von Rettungsdiensten und Polizei waren vor Ort.