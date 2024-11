Ein Streit zwischen zwei Männern in Bad Hersefeld ist eskaliert. Ein Mann verletzte einen anderen mit einem Messer.

Ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 30 Jahren ist in eine körperliche Auseinandersetzung eskaliert. Dabei verletzte der 26-Jährige den anderen Mann im Gesicht. Die alarmierte Polizei nahm den selbst leicht an der Hand verletzten Tatverdächtigen fest, so die Beamten am Sonntag zu dem Vorfall vom Samstag. Den Angaben nach kannten sich die beiden Männer.