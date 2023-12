Antisemitisches Graffiti - Festnahme in Gießen

Kurzmeldung Antisemitisches Graffiti - Festnahme in Gießen

Die Polizei hat einen 24-Jährigen in Gießen festgenommen, der antisemitische Graffiti an Hauswände gesprüht haben soll.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wird gegen ihn nun unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Eine Polizeistreife

hatte ihn mit Sprühdosen und Farbe an den Händen in der Nähe der Schmierereien festgenommen.