Seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel häufen sich Berichte über abgerissene oder beschädigte Israel-Flaggen in Hessen.

So wurde am Donnerstagabend eine auf dem Darmstädter Luisenplatz gehisste israelische Flagge von einer unbekannten Person abgenommen und entwendet, wie die Polizei am Freitag meldete. Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen ermittelt. In den Wochen zuvor waren unter anderem in Hanau, Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden Israel-Flaggen entwendet und beschädigt worden.