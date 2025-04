Ein gigantisches Schaf, ein Blockflötenverbot an Schulen und eine Riesling-Pipeline: Einige Neuerungen beschäftigen heute die Hessinnen und Hessen – aber Achtung: April, April!

Veröffentlicht am 01.04.25 um 11:48 Uhr

Wer am heutigen Dienstag alle Nachrichten für bare Münze nimmt, hat schon verloren. Hier eine Auswahl der diesjährigen Aprilscherze aus Hessen:

GEW begrüßt "Blockflötenverbot"

Auf einen "völlig überraschenden Vorschlag aus dem Kultusministerium" reagierte die Lehrer-Gewerkschaft GEW, indem sie ein "geplantes Blockflötenverbot" an Hessens Schulen begrüßte. Lehrkräfte hätten schon seit geraumer Zeit vor gravierenden Folgen gewarnt, teilte die GEW mit. "Vor allem gesundheitliche Aspekte (Hörschäden) und das hohe Ablenkungspotenzial für die Schüler:innen führte laut GEW Hessen zu diesem Schritt."

GEW-Landesvorsitzender Thilo Hartmann sagte: "Endlich ist Schluss mit den heimlichen Flötentreffs während der großen Pause. Bereits Grundschüler*innen standen in Ecken und interagierten kaum noch mit anderen Mitschüler*innen."

Mit ihrem Aprilscherz bezieht sich die Gewerkschaft sowohl auf ein von der schwarz-roten Landesregierung geplantes Handyverbot als auch auf ein Blockflöten-Pilotprojekt an Grundschulen.

Pförtnerampel und Riesling-Pipeline

Die Grünen in Wiesbaden präsentierten ein "revolutionäres Konzept für die Innenstadt". Sogenannte Pförtnerampeln sollen demnach die stetig wachsenden Passantenströme in der Fußgängerzone regulieren.

"Bei Überfüllung leuchtet die Ampel rot, und Passanten werden freundlich darauf hingewiesen, sich eine Verschnaufpause zu gönnen, bevor sie weiterziehen." Was sich bei der Reduzierung des Pkw-Staus bewährt habe, könne genauso für den Fußgängerverkehr funktionieren, so die Grünen.

Dieser Aprilscherz ist geradezu selbstironisch, weil der grüne Verkehrsdezernent Andreas Kowol eine Pförtnerampel an der Berliner Straße einrichten ließ, über die viele Autofahrer und Pendler wütend sind, weil sie bei der Einfahrt in die Stadt ausgebremst werden. Die Grünen wurden dafür in der Stadt auch schon gescholten.

Der Rheingau-Taunus-Kreis machte unterdessen ein "visionäres Bauprojekt" öffentlich, eine Pipeline für Riesling, die den Rheingau mit dem Untertaunus verbinden soll. Den ersten Spatenstich machte Landrat Sandro Zehner (CDU) gleich selbst.

