Ein Osterhase hat in Mühlheim am Main (Offenbach) eine besondere Überraschung gebracht: In einer rund einen Meter hohen Hasen-Figur fand sich das Nest einer Waschbärin mit ihren drei Jungen, wie der Eigentümer berichtete.

Eine Waschbär-Mutter hatte sich die in einer Scheune gelagerte, rund ein Meter hohe Figur ausgewählt, um ihren Nachwuchs zur Welt zu bringen. Bild © picture alliance/dpa/Walter Röder

Er habe den Pappmaché-Osterhasen wie jedes Jahr aus seiner Scheune im Ortsteil Lämmerspiel geholt, um die Figur im Garten aufzustellen, sagte Walter Röder. Dabei sei ihm ein Loch in der Brust des Hasen aufgefallen. Als er ihn hochgehoben und geschüttelt habe, seien zwei der Welpen herausgefallen. Er habe zunächst einen Tierarzt angerufen dann einen Waldzoo. Dort würden die Jungtiere und ihre Mutter nun aufgepäppelt. Die Waschbärmutter wurde eingefangen und zusammen mit ihren Jungen in einen Waldzoo gebracht. Bild © picture alliance/dpa/Alessio und Azzurra Urso | Alessio und Azzurra Urso Anm. d. Red.: In einer ursprünglichen Version hieß es, die Waschbären würden wieder freigelassen. Die dpa hat ihre Meldung diesbezüglich korrigiert.