Attacke mit Gabel Angreiferin kommt in Psychiatrie

Weil sie am Frankfurter Hauptbahnhof eine Passantin mit einer Plastikgabel angegriffen und verletzt hatte, ist eine 48-Jährige vom Landgericht am Mittwoch dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen worden.

Von der Frau gehe ohne Behandlung dauerhaft eine erhebliche Gefahr aus, befand das Gericht. Die Beschuldigte hatte ausgesagt, sie habe sich durch Strahlen aus dem Handy des telefonierenden Opfers bedroht gefühlt.