Die Deutsche Bahn (DB) sieht auch im neuen Jahr für das Streckennetz in Hessen weiterhin viele Baustellen vor.

So wird an der Baustelle für die eigenen Gleise der S6 bei Bad Vilbel (Wetterau) weitergebaut ebenso wie am Knoten Frankfurt-Stadion, wo zwei zusätzliche Gleise für den Fernverkehr entstehen sollen. Zudem erwartet die DB den Startschuss an der Nordmainischen Bahn: S-Bahnen sollen dort künftig getrennt vom Fernverkehr fahren. Ab April wird auch der Fernverkehr zwischen Kassel und Fulda für Bauarbeiten auf Nahverkehrsstrecken umgeleitet.