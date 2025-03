Ausbau von Bus und Bahn stockt

Der Ausbau des Bus- und Bahnangebots kommt einer Erhebung im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace zufolge in den meisten deutschen Großstädten kaum voran.

Frankfurt befindet sich unter den Städten, in denen der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in den vergangenen zwei Jahren sogar zusammengestrichen wurde, heißt es in der Studie. Untersucht wurde der ÖPNV in den 30 größten Städten. Frankfurt verbuchte 2,8 Prozent weniger Abfahrten im Jahr 2024 gegenüber 2023. Auch in Wiesbaden gab es kaum Veränderungen.