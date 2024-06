Bei einem Unfall am Samstag auf der B62 bei Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) ist ein 62-Jähriger schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag war er in einer Linkskurve ungebremst geradeaus und über Verkehrsinseln gefahren, war über die Schutzplanke und in eine rund vier Meter tiefe Böschung hinunter geflogen und in einem Tümpel gelandet.