Auto in Lorch angezündet

Ein Auto ist in der Nacht zum Mittwoch in Lorch (Rheingau-Taunus) in Flammen aufgegangen.

Veröffentlicht am 07.08.24 um 19:19 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Rheinuferstraße. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.