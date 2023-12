Eine junge Autofahrerin hat am Samstag bei einem Unfall in Griesheim (Darmstadt-Dieburg einen hohen Schaden verursacht.

Die 22-Jährige kam an einer Kreuzung mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein dortiges Firmengelände, wie die Polizei mitteilte. Die Frau blieb unverletzt. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro, hinzu kam ein Schaden am Gebäude in Höhe von 25.000 Euro.