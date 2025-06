Ein Güterschiff hat am Sonntagmorgen auf dem Rhein bei Groß-Rohrheim (Bergstraße) in der Fahrrinne notankern müssen.

Veröffentlicht am 01.06.25 um 19:11 Uhr

Laut Polizei war gegen 7 Uhr plötzlich das Ruder ausgefallen und das Motorschiff somit außer Kontrolle geraten. Mit Hilfe eines weiteren Schiffs und in Begleitung der Wasserschutzpolizei konnte das havarierte Güterschiff zu einer Liegestelle in Gernsheim gebracht werden. Dort muss es so lange liegen, bis es repariert ist.