Einsatzkräfte an der Unfallstelle auf der A44 Bild © Feuerwehr Kassel

Bei einem Unfall auf der A44 bei Kassel sind vier Menschen verletzt worden. Zwei Autos sind zerstört, eines davon hatte sich überschlagen.

Zwei Autos sind am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr auf der A44 bei Kassel so heftig zusammengestoßen, dass sich eines der beiden Fahrzeuge überschlug. Es blieb auf der Seite liegen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die insgesamt vier Insassen der beiden Pkw wurden demnach verletzt. Sie hatten sich selbst aus den Autowracks befreien können, bevor sie in Krankenhäuser gebracht wurden.

Wie es zu dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Kassel-Wilhelmshöhe und Zierenberg kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr sammelte ausgelaufene Betriebsstoffe der Autos ein. Während der Aufräumarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund nur auf einer Spur befahrbar. Nach rund zwei Stunden war die ganze Fahrbahn wieder freigegeben.