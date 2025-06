Ein Autofahrer hat beim Überholen einen entgegenkommenden Linienbus bei Heringen (Hersfeld-Rotenburg) abgedrängt und ist geflüchtet.

Der 61-jährige Busfahrer musste am Mittwoch auf der L3255 bei Herfa in den Graben fahren, so die Polizei am Donnerstag. Er wurde leicht verletzt, Fahrgäste blieben unverletzt.