Frau verletzt Mann in Frankfurt mit Messer

Eine Frau hat im Frankfurter Stadtteil Höchst ihren ehemaligen Lebensgefährten mit einem Messer verletzt.

Veröffentlicht am 13.06.25 um 13:52 Uhr

Die 39-Jährige wurde festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau und ihr 46-jähriger ehemaliger Partner hätten sich am Donnerstag in einer Wohnung getroffen. Nachdem beide Alkohol getrunken hätten, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.