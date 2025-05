Autofahrer kracht in Motorrad-Gruppe - zwei Tote

Ein 81-Jähriger hat im Landkreis Fulda die Kontrolle über sein Auto verloren und kollidierte mit einer entgegenkommenden Gruppe Motorradfahrer. Zwei Menschen starben, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Die 51 Jahre alte Fahrerin des Motorrads starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Bild © Medienkontor Fulda

Für den 81 Jahre alten Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb am Donnerstagnachmittag noch an der Unfallstelle auf der Landstraße 3176 bei Hofbieber (Fulda). Eine 51 Jahre alte Motorradfahrerin wurde zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und starb dort im Laufe der Nacht zum Freitag, wie die Polizei mitteilte. Ihr 21 Jahre alter Sozius wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Medizinischer Notfall

Das Auto des 81-Jährigen war den Angaben zufolge auf der Landstraße von Mahlerts kommend in Richtung Gotthards in den Gegenverkehr geraten, wo eine Gruppe von vier Motorrädern unterwegs war. Der Wagen krachte demnach frontal in die vorderste Maschine der 51-Jährigen aus Schlitz (Vogelsberg). Andere Fahrer blieben unverletzt.

Unklar war zunächst, ob der Autofahrer aus Hilders (Fulda) an den Verletzungen infolge des Unfalls starb oder an den Folgen eines zuvor am Steuer erlittenen medizinischen Notfalls. Sein Wagen rutschte nach dem Zusammenprall eine Böschung hinab und erlitt einen Totalschaden.

Zur Klärung der Umstände, die zu dem Unfall führten, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Fahrbahn war während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bis zum Abend voll gesperrt. Mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber waren an der Unfallstelle im Einsatz.