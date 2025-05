In Werra versenkt, gegen Pkw gekracht Betrunkene klauen Autos und bauen Unfälle

Nein, es waren keine Szenen aus einem Actionfilm: Am Maifeiertag haben Betrunkene in Eschwege und Rüsselsheim Autos geklaut und Gas gegeben. Doch beide kamen nicht weit - in einem Fall musste das Diebesgut am Ende aus der Werra geborgen werden.

Kein Schiff, in Eschwege wurde ein Auto versenkt. Bild © Feuerwehr Eschwege

Da will Man(n) galant sein, seiner Frau kurz beim Aussteigen helfen - und findet sein Auto in der Werra wieder: Am Maifeiertag hat ein betrunkener 22-Jähriger in der Nähe des Kanuclubs Eschwege den Wagen eines älteren Ehepaars geklaut. Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Das Paar hatte den Wagen gerade geparkt und der Mann war ausgestiegen, um seiner Frau aus dem Auto zu helfen und zu einer nahegelegenen Feierlichkeit zu begleiten. Dabei hatte er den Schlüssel stecken lassen. Das nutzte der junge Mann, setzte sich hinters Steuer, drückte das Gas durch und steuerte den Pkw geradewegs in die nahe Werra. Er konnte sich - obwohl er nach Polizeiangaben rund 2 Promille im Blut hatte - selbst aus dem Auto befreien. Das versenkte Auto wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr und der DLRG aus dem Wasser gezogen. Die noch nicht näher bezifferten Kosten dafür kommen auf den Betrunkenen zu, außerdem ermittelt die Polizei unter anderem wegen Diebstahls. Der leicht Verletzte kam vorsorglich ins Krankenhaus, außer ihm war aber niemand gefährdet. Auto von Lieferdienst geklaut Anders sah das in Rüsselsheim aus. Hier hatte - ebenfalls am Maifeiertag - ein Essens-Auslieferer seinen Wagen kurz stehen gelassen, um das Bestellte zu überreichen. Das nutzte ein betrunkener 37-Jähriger aus und stahl den Wagen - oder besser, er versuchte es, denn weit kam auch er nicht. Die Unfallstelle in Rüsselsheim Bild © 5vision.news Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Er verlor beim Abbiegen die Kontrolle, bretterte erst gegen ein Verkehrsschild und dann in ein wartendes Auto. Die Passagiere des Wagens, zwei Kinder und eine 28-jährige schwangere Frau wurden dabei nicht verletzt, kamen aber vorsorglich ins Krankenhaus. Im Anschluss versuchte der Mann - der 1,6 Promille im Blut, aber keinen Führerschein hatte - zu flüchten. Auch hier kam er nicht weit. Die Polizei schnappte ihn schnell. Den Sachschaden an beiden Autos schätzten die Beamten auf 20.000 Euro.