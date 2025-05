27-Jähriger nach Unfall in Klinik gestorben

Nach einem Verkehrsunfall in Schöneck (Main-Kinzig) ist ein 27 Jahre alter Fußgänger an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Stand: 02.05.25, 15:33 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Ein Gutachter untersucht den Unfall in Schöneck Bild © 5vision.news Der Mann war demnach am Donnerstagmorgen auf der Straße von einem Auto erfasst worden. Ein anderer Autofahrer habe noch versucht, den Fahrer des Unfallautos mit Lichthupe zu warnen. Der 62 Jahre alte Fahrer habe den Zusammenstoß mit dem Fußgänger jedoch nicht mehr verhindern können. Der 27-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.