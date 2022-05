Ein 75-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Alsfeld (Vogelsberg) in ein geparktes Auto gefahren und verletzt worden.

Nach Polizeiangaben prallte sein Auto von dem geparkten Wagen ab, überschlug sich und rutschte in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision mit einem weiteren Auto kam. Auch ein zweites geparktes Auto wurde beschädigt.

Insgesamt entstand ein Schaden von 55.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam ins Krankenhaus.