Autofahrer rammt Oberleitungsmast in Darmstadt - Tram-Linie gestört

In der Nieder-Ramstädter Straße in Darmstadt ist ein Autofahrer am Mittwochabend gegen einen Oberleitungsmast gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, kippte der Mast um und fiel auf die Stromverbindung der Tram. Dem Verkehrsunternehmen Heag Mobilo zufolge kam es dadurch zu Verspätungen und einer Umleitung auf der Linie 9.