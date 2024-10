Ein 87-Jähriger ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der L3268 bei Bruchköbel (Main-Kinzig) gestorben.

Veröffentlicht am 25.10.24 um 16:15 Uhr

Er war mit seinem Pkw aus noch unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Bus zusammengestoßen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, die vier Businsassen kamen in ein Krankenhaus.