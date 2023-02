Bei einem Unfall mit zahlreichen Fahrzeugen ist nahe dem Offenbacher Kreuz ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden teils schwer verletzt, die A3 musste voll gesperrt werden. Probleme gab es mit der Rettungsgasse.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 in Höhe Neu-Isenburg (Offenbach) ist in der Nacht zum Samstag ein Mensch ums Leben gekommen.

Gegen 0:30 Uhr kam es auf der linken Spur der vierspurigen Autobahn zwischen dem Offenbacher Kreuz und Frankfurt-Süd zu einem Auffahrunfall. Die beteiligten Personen konnten sich laut Polizei selbst unverletzt aus ihren Autos befreien.

Fahrer stirbt an Unfallstelle

Kurz darauf fuhren jedoch mehrere nachfolgende Fahrzeuge in die Unfallstelle hinein. Ein Auto rammte die Fahrzeuge demnach mit einer solchen Wucht, dass sich der Wagen überschlug und in Flammen aufging. Der Fahrer wurde offenbar aus dem Wagen geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Abgerissene Autoteile und weitere Trümmer lagen auf der ganzen Fahrbahn verteilt.

Sechs weitere Menschen wurden zudem teils schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt waren laut Polizei mindestens sieben Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, darunter ein Lastwagen. Ein Pkw brannte vollständig aus. Demnach waren rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Die A3 wurde ab dem Offenbacher Kreuz Richtung Köln für viele Stunden voll gesperrt. Am späten Mittag wurde auch der letzte Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben.

Rettungsgasse funktioniert nicht

Ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte dem hr, es habe große Probleme beim Bilden der Rettungsgasse gegeben, Einsatzfahrzeuge seien nicht durchgekommen, weil mehrere Lkw die Gasse blockierten. So mussten die Einsatzfahrzeuge wieder zurück ans Offenbacher Kreuz fahren und von dort durch die Stadt zur Anschlussstelle Frankfurt-Süd. Entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung kamen sie von dort an die Unfallstelle.

Die Autobahnpolizei verhängte vor Ort erste Bußgelder. Auf der Gegenfahrbahn ereignete sich zudem ein Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ob es sich um einen "Gaffer-Unfall" gehandelt hat, sei unklar, sagte ein Sprecher.