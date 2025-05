Ein Autofahrer ist bei einem Unfall bei Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) ums Leben gekommen.

Veröffentlicht am 12.05.25 um 11:45 Uhr

Er war am Montagmorgen mit seinem Wagen auf der B454 in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt.