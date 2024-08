Autofahrer übersieht Motorrad in Kalbach - Biker verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Freitag in Kalbach (Fulda) ein 66 Jahre alter Motorradfahrer verletzt worden, er kam in ein Krankenhaus.

Veröffentlicht am 23.08.24 um 22:37 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Wie die Polizei mitteilte, hatte der 82 Jahre alte Autofahrer beim Abbiegen den entgegenkommenden Biker übersehen. Dieser war bei dem Zusammenprall gestürzt. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 5.000 Euro.