Autofahrerin landet in Böschung

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der A45 bei Altenstadt (Wetterau) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, kam sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und landete in einer Böschung. Ein Rettungshubschrauber brachte die 45-Jährige in eine Klinik.