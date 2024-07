Autofahrerin überrollt Radfahrer in Steinbach

Eine Autofahrerin hat mit ihrem Pkw einen Radfahrer in Steinbach (Hochtaunus) überrollt.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, rammte die 76-Jährige den 29 Jahre alten Radler am Freitagmittag in der Industriestraße beim Überholen. Als er stürzte, wurde er überrollt. Wie schwer er verletzt ist, wurde nicht bekannt. Er kam ins Krankenhaus.