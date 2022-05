Bei einem Zusammenstoß auf einer Landstraße im Kreis Marburg-Biedenkopf sind zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden.

Eine 22-Jährige war am Donnerstag aus zunächst unklarer Ursache auf der L3289 in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen einer 32-Jährigen.