Nach zwei versuchten Geldautomatensprengungen in Oberursel (Hochtaunus) hat die Polizei zwei 20 und 21 Jahre alte Männer festgenommen.

Das teilten die Beamten am Freitag mit. Die versuchten Sprengungen ohne Beute seien am 19. und am 26. Dezember erfolgt. Ende Dezember habe es zwei Durchsuchungen gegeben. Der 20-Jährige sitze in U-Haft.