Bei einem verbotenen Autorennen auf einer Bundesstraße ist einer der Wagen gegen eine Betonabtrennung gekracht.

Wie die Polizei am Dienstag schilderte, will keiner der fünf vor Ort angetroffenen Männer den Wagen gefahren sein. Alle standen unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Der Vorfall war bereits am vergangenen Mittwoch.