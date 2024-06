Autos in Schwalbach am Taunus zerkratzt

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag in Schwalbach (Main-Taunus) zwölf geparkte Autos in der Rheinlandstraße beschädigt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde an den Fahrzeugen der Lack zerkratzt. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.