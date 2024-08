Autos kollidieren an Kreuzung in Hünstetten

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Hünstetten (Rheingau-Taunus) sind am Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 23.08.24 um 14:20 Uhr









Eine 18-jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen den Wagen eines 24- Jährigen übersehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt.