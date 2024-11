Bei einem Unfall mit insgesamt sechs Beteiligten sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden.

Veröffentlicht am 16.11.24 um 09:41 Uhr

Beim Spurwechsel auf der A3 kollidierte zunächst ein Autofahrer mit einem anderen Wagen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Beide Fahrzeuge prallten gegen einen Lkw. Ein nachfolgender Wagen prallte ebenfalls in die Unfallstelle. Ein weiterer Pkw wurde von Trümmerteilen getroffen und fuhr gegen eine Leitplanke. Zwei Autofahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Trümmerfeld erstreckte sich über eine Distanz von 250 Metern.