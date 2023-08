In Hessen sind in den ersten sieben Monaten 2023 mehr Menschen bei Badeunfällen gestorben als ein Jahr zuvor.

Bis zum Stichtag am 25. Juli seien mindestens 13 Menschen ertrunken. Das sind zwei mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. Bundesweit gab es 192 Tote - das sind 21 weniger als im Vorjahresvergleich. Im gesamten Vorjahr starben mindestens 14 Menschen in Hessen bei Badeunfällen. Erst vor wenigen Tagen war ein 19-Jähriger bei einem nächtlichen Badeunfall in Trebur ums Leben gekommen.