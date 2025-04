Wetterbilanz: zu wenig Regen im April in Hessen

Der April war sehr warm, ungewöhnlich sonnig und besonders trocken.

Veröffentlicht am 29.04.25 um 14:01 Uhr

Das Monatsmittel bei der Temperatur betrug 10,5 Grad - drei Grad mehr als im Vergleich zur internationalen Referenzperiode 1961-1990, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer vorläufigen Bilanz am Dienstag berichtete. Der Niederschlag summierte sich auf etwa 40 Liter pro Quadratmeter. Er blieb damit deutlich unter dem Soll von 59 Litern. Laut DWD war schon in der ersten Monatshälfte das Mittel von 152 Sonnenstunden erfüllt. Zum Monatsende stieg die Gesamtzahl auf etwa 242 Stunden.