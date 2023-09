Bis zum Ende des Sommers sind in Hessen entgegen dem bundesweiten Trend mehr Menschen als 2022 ertrunken.

Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch mitteilte, stieg die Zahl der Badetoten von 11 zwischen Januar und September im vorigen Jahr auf 17 im gleichen Zeitraum in diesem Jahr. Allein im Mai sind fünf Menschen in Hessen ertrunken. Nach den Angaben der DLRG ereigneten sich die meisten Unglücke in Flüssen und Seen - jeweils sechs Menschen fanden hier den Tod. 14 der 17 Badetoten in Hessen waren männlich.