Bankmitarbeiter verhindert Betrug in Babenhausen

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hat am Donnerstag einen älteren Kunden in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) vor einem Trickbetrug bewahren können.

Veröffentlicht am 01.11.24 um 11:32 Uhr

Der Senior versuchte in einer Bankfiliale eine größere Summe Bargeld abzuheben und wollte diese an die "Polizei" übergeben. Sofort wurde durch den Bankmitarbeiter die richtige Polizei alarmiert, wie die Beamten am Freitag berichteten.