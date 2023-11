Beamte sichern Beweismittel bei Razzia in Bad Wildungen

Ermittler haben bei Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten in Nordhessen und Thüringen unter anderem Datenträger und gefährliche Gegenstände sichergestellt.

Bei den Razzien am Mittwoch wurde auch ein Haus in Bad Wildungen (Waldeck- Frankenberg) durchsucht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera am Donnerstag mitteilte. Die Beweismittel würden nun ausgewertet. Den zwölf Beschuldigten wird unter anderem die Mitgliedschaft und Unterstützung der rechtsextremen Kampfsportgruppe "Knockout 51" vorgeworfen.