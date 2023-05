Dreiste Diebe in Friedberg hauen mit Münzen ab

Kurzmeldung Dreiste Diebe in Friedberg hauen mit Münzen ab

Eine Münzsammlung im Wert von mehreren tausend Euro haben vermeintliche Kaufinteressenten in Friedberg gestohlen.

Der Besitzer hatte die Sammlung in Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Verkaufsgespräch in seiner Wohnung schnappten sich die unbekannten Männer plötzlich die Münzen und flüchteten aus der Wohnung.