Lotto-Millionengewinn in der Wetterau

Spiel 77 Lotto-Millionengewinn in der Wetterau

Ein Mann in der Wetterau hat im Spiel 77 als einziger bundesweit die richtige siebenstellige Gewinnzahl getippt und so 2.277.777 Euro gewonnen.

Das teilte Lotto Hessen am Donnerstag in Wiesbaden mit. Es ist bereits der dritte Lotto-Millionengewinn in Hessen seit Jahresbeginn.