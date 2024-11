Bei Wiesbaden "Altersschwäche" - A66 für Sanierungsarbeiten zwei Tage gesperrt

Nach dem Bruch von Betonplatten in der Fahrbahn ist die A66 am Schiersteiner Kreuz derzeit nur einspurig in Richtung Frankfurt befahrbar. Für die Reparatur muss die Autobahn kommende Woche für zwei Tage komplett gesperrt werden.

Die A66 bei Wiesbaden muss wegen Fahrbahnschäden gesperrt werden (Sujetbild). Bild © picture-alliance/dpa

Nach einem Fahrbahnschaden muss die A66 zwischen Wiesbaden-Frauenstein und dem Schiersteiner Kreuz saniert werden. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt müsse erneuert und zwei beschädigte Betonplatten ausgetauscht werden, teilte die Autobahn GmbH am Freitag mit. In der Folge bleibe die Strecke in der kommenden Woche für zwei Tage gesperrt. Umleitung über Schierstein Von Donnerstag (14. November), 9 Uhr, bis Freitagabend wird der Verkehr demnach durch Wiesbaden-Schierstein umgeleitet. Betroffen seien die Söhnleinstraße, die Reichsapfelstraße und die Rheingaustraße. Ab dort werde der Verkehr über die Anschlussstelle Wiesbaden-Äppelallee zur A66 zurückgeführt. Stau-Info und ÖPNV-Störungen Aktuelle Verkehrsmeldungen für Straße, Bus & Bahn Zur Übersicht Am Mittwochabend waren zwei Betonplatten der Fahrbahn gebrochen. Seitdem ist bereits der rechte Fahrstreifen gesperrt. Als Grund für die Schäden nannte die Autobahn GmbH auf hr-Nachfrage "Altersschwäche": Die Platten stammten aus dem Jahr 1966.