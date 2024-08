Sperrungen in Wiesbaden wegen Brückenbau bei Schiersteiner Kreuz

In Wiesbaden wird auf der A643 weiter am sechsspurigen Ausbau in Fortsetzung der Schiersteiner Brücke gebaut. Am Samstagabend geht es dabei einen wichtigen Schritt voran.

Veröffentlicht am 31.08.24 um 15:00 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Unter anderem wird eine Autobahnbrücke aus zwölf fertigen Einzelteilen neu gebaut. Ein 40 Tonnen schwerer Kran wird die Spannbeton-Teile an ihren Platz heben. Dafür werden laut Autobahn GmbH rund um die Autobahn an der Äppelallee ein paar Strecken gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Sperrungen dauern von Samstag 22 Uhr bis Montag 5 Uhr. Der sechsspurige Ausbau zwischen Äppelallee und Schiersteiner Kreuz soll 2026 fertig sein