Beschuldigte aus U-Haft in Hessen entlassen

Wegen überlanger Verfahrensdauer sind von 2020 bis 2023 in Hessen 18 Beschuldigte aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Veröffentlicht am 15.01.25 um 11:22 Uhr

Dabei ging es bei zwei von ihnen um mutmaßlichen versuchten Mord und bei sechs Beschuldigten um den Vorwurf des versuchten Totschlags, wie das Justizministerium in Wiesbaden auf Anfrage der AfD im Landtag mitteilte. In solchen Ausnahmefällen kommt es immer wieder zur Empörung in der Öffentlichkeit. Die Aufhebung von Haftbefehlen kann laut Minister Heinz (CDU) etwa mit dem Umfang der Ermittlungen zusammenhängen.