Besitzer in Untersuchungshaft Marihuana-Plantage ausgehoben

Bereits am Dienstag hat die Polizei eigenen Angaben zufolge eine professionelle Marihuana-Plantage in einem Wohnhaus in Amöneburg (Marburg-Biedenkopf) ausgehoben.

Demnach wurden im Keller und Obergeschoss des Gebäudes 330 Pflanzen mit einem Marktwert von rund 100.000 Euro gezüchtet. Der 31-Jährige Besitzer befindet sich in Untersuchungshaft.