Telefonbetrüger haben im Main-Taunus-Kreis eine 87 Jahre alte Frau um rund 20.000 Euro gebracht.

Wie die Polizei in Hofheim am Mittwoch mitteilte, nutzten sie am Dienstagabend die Masche mit der Tochter, die einen schweren Unfall verursacht habe und Kaution brauche. Schon eine halbe Stunde später holte ein Mann das Geld ab.